Neoyorquinos a la defensiva tras anuncio de la llegada de Patrulla Fronteriza a NY y NJ

Sin embargo, los residentes del área no se han mantenido callados ante la noticia.

Rey recalca que las personas indocumentadas no deben decir nada ante agentes de inmigración, ya que muchas veces, las personas que son arrestadas no son las personas que están buscando.

“Muchas personas admiten ellas mismas que no tienen papeles,” dijo Rey.

“Mi abuela era el ejemplo perfecto de una persona que viene a este país de manera legal, era buena ciudadana, trabajo duro e hizo lo correcto,” dijo entre lagrimas Dania Ortiz, nieta de la mujer asesinada. “Desafortunadamente mi abuela es el ejemplo mismo, de porqué crímenes tan horribles, no deberían suceder. La esperanza de nuestra familia es que esta muerte no sea en vano y que no le a suceda a nadie más. Lo peor de todo es que se pudo haber evitado”.