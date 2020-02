Michelle Galván logra reencontrarse con la mujer de Nueva York que le devolvió la fe

"La señora llegó y me dijo que había tomado varios transportes públicos para llegar hasta donde estábamos. Y cuando me entregó esto (refiriéndose a la estatuilla) nos tomamos de la mano y comenzamos a orar para que llegara mi milagro. Entonces desde ese día todas las noches yo conservo esta imagen al lado de mi cama como la bandera de mi batalla ”, contó Michelle Galván en una entrevista con el programa Despierta América , donde también agradeció a todos aquellos que oraron por ella y por su bebé, así como todas las muestras de cariño a través de imágenes, objetos y cartas que le fueron obsequios.

Rosanna Morel, una dominicana que reside en la Gran Manzana, fue contactada por Primer Impacto para darle a Michelle una alegría. "Para ella ha sido una sorpresa, pero para mí también", puntualizó, y contó cómo se enteró de que la estaban buscando: "Yo estaba mirando el programa, y cuando ella salió, y vi que me estaban buscando, yo no sabía ni qué hacer. Dije '¿Cómo me comunico?' porque yo no tengo redes sociales ni nada".