"Me salí de control": rompe el silencio la mujer que arremetió con un martillo contra el auto de su esposo

El 16 de julio se cumplen dos años de aquel video viral publicado en redes sociales que captó a una mujer golpeando el carro de su pareja con un martillo en Paterson, Nueva Jersey.

Muchos la conocen como la "Mujer del Martillo", pero su nombre es Tanairis Martínez, y por primera vez habló con Noticias Univision 41 sobre el suceso.



"Me salí de control, un momento malo en mi vida. En ese momento me cegué y quiero que todos sepan que no lastimé a mis hijos", explica Tanairis.

La madre dominicana recibió un sinnúmero de críticas por el acto que presenciaron sus tres hijos, quienes estaban dentro del vehículo, pero ella afirma que no sabía que los niños estaban dentro.

"No es la primera vez que hemos tenido algo como esto", confiesa. "Han pasado cosas peores, solo que yo no lo he grabado".

Añade que "él tiene su versión de los hechos. Lo que yo recuerdo es que le pedí dinero para que me ayudara a pagar el alquiler del apartamento porque no estaba trabajando. Él llegó aquí con su 'guagua' cara, Range Rover con todo su caché, y ayudarme era un problema".

Agregó además que el padre de sus hijos cuenta la historia desde su punto de vista: "Él dice que fue porque él tenía una novia nueva y yo estaba celosa, pero eso no lo recuerdo".

Por el hecho, Martínez tuvo que pasar un día en la cárcel y recibió una orden alejamiento de sus hijos por un período de seis meses.

"Cuando me quitaron a mis niños yo estaba triste. Pasaron seis meses, pasó el cumpleaños de mi hija mayor, el de Alana, el de Alex. Yo encargué hacerle el cumpleaños, pero yo no estuve. Algo que en mi vida jamás pensé me pasaría", cuenta conmovida con lágrimas en sus ojos.

Debido al caso, la señora Martínez tuve que recibir tratamiento y clases de conducta, donde aprendió a manejar su enojo.

"Aprendí mucho, cómo calmarme más, observar las cosas, cómo pensar antes de actuar, tomar un paso hacia atrás. No vale la pena perder todo por un momento de locura".

Martínez recuerda que uno de los momentos más emotivos para ella fue cuando se reencontró con sus hijos seis meses después. Hoy en día goza de buena relación con el papa de sus hijos, a quien no culpa por publicar esas imágenes. Más bien, asegura, aprendió su lección.

"Le quiero decir a esas mujeres que no es el fin del mundo. Salgan antes de que las cosas se pongan bien feas contra el hombre o contra la mujer, no importa. Busquen ayuda. A veces tú te enamoras de alguien, pero al final tienes que amarte a ti mismo", concluye.

