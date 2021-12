Manuel Castro es el nuevo comisionado de la oficina de la alcaldía para asuntos de inmigrantes

Manuel Castro c reció en Sunset Park y Flatbush, Brooklyn, hogar de algunas de las comunidades de inmigrantes más grandes de la ciudad de Nueva York. De estudiante, fue parte de la primera generación de jóvenes activistas indocumentados conocidos como DREAMers que luchan por el derecho a la educación y el estatus legal. Obtuvo una Licenciatura en Antropología Urbana de Hampshire College y una Maestría en Administración Pública (MPA) de la Escuela de Asuntos Públicos de Baruch College, City University of New York (CUNY).