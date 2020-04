Madre hispana pasa 12 días en coma por el coronavirus y al salir descubre que su bebé también está contagiado

Yanira, de 36 años, no pudo ver nacer a su hijo, que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Nueva York, o escuchar su primer llanto. Durante 12 días estuvo conectada al respirador artificial, hasta que finalmente fue dada de alta y pudo encontrarse con su bebé el pasado 15 de abril.



En entrevista exclusiva con el programa de Univision Despierta América, Yanira Solano explicó: "Yo fui al hospital primeramente y me dijeron que tenía síntomas, ya no aguantaba la respiración. Y ahí me hicieron la cesárea. Luego di positivo a la prueba de coronavirus. Reaccioné a los 12 días".