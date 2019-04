Lo que debes saber hoy, martes 9 de abril

Una superbacteria resistente a los antibióticos causa preocupación en Nueva York

Nueva York toma fuertes medidas contra comunidad judía ortodoxa tras brote de sarampión

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha advertido que podría cerrar las yeshivas en Brooklyn si permiten que los niños no vacunados vayan a la escuela. En diciembre, el Departamento de Salud ordenó a todas las Yeshivas que prohibieran a los niños no vacunados asistir a la escuela hasta que terminara el brote. Ahora, la ciudad dice que las Yeshivas que no cumplan con esta orden podrían ser multadas o cerradas por completo.