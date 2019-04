Lo que debes saber hoy, Abr 30: honran a obreros caídos, cierran escuelas por sarampión y piden no haya nuevo juicio para ' El Chapo'

Con una corona de flores y cruces, trabajadores de construcción en Nueva York exigen mejores condiciones laborales

Este lunes se llevó a cabo una marcha y una vigilia con la consigna ‘Ni uno más’, con la que familiares de los empleados que han fallecido en accidentes laborales pidieron que no hayan más víctimas. La manifestación comenzó en el Bajo Manhattan y luego pasó por el Puente de Brooklyn, donde se llevó a cabo una vigilia con velas.

Manuel Castro, del New Immigrant Community Empowerment (N.I.C.E), asegura que de un obrero se exige el trabajo de siete personas. La asambleísta de Queens Catalina Cruz afirma que las compañías se están volviendo más ricas a costa de estas familias.

Cierran otras dos escuelas en Brooklyn por incumplir orden para prevenir sarampión

El Departamento de Salud de la ciudad cerró dos escuelas más en Brooklyn después de que no cumplieran con la orden de emergencia tras el brote de sarampión que se ha desatado en en el condado.

Las dos escuelas - Tiferes Bnos en Marcy Avenue y Talmud Torah D'Nitra, un preescolar en Bedford Avenue - no cumplieron con la orden que requiere que las yeshivas (escuelas para judíos ortodoxos) y los programas de cuidado infantil en ciertas zonas rechacen a los niños no vacunados y le den acceso al Departamento de Salud a los registros médicos y de asistencia.

La ciudad ha emitido un total de 57 multas por no cumplir con la orden de emergencia.

Mientras tanto, el ejecutivo del condado de Rockland, Ed Day y la comisionada del Departamento de Salud Patricia Ruppert están presionando a los legisladores en Albany para que aprueben legislación que anule todas las exenciones no médicas para vacunar a los niños.

La fiscalía de Nueva York asegura que ‘El Chapo’ Guzmán “no tiene derecho a un nuevo juicio” y pide cadena perpetua

Protestas del Día de los Trabajadores van contra Trump, Wall Street y más

Habrá manifestaciones en otros puntos de la ciudad como: Columbus Circle, City College of New York, New School, Columbia University, la Alcaldía y más.