Lo que debes saber hoy, 15 de Mayo: inquilinos exigen nuevas leyes de renta, elecciones en New Jersey, trabajadores agrícolas luchan por sus derechos

A un mes de vencer las leyes de alquiler de Nueva York, activistas y legisladores impulsan un ambicioso plan para transformar la renta en el estado

El grupo presentó un ultimátum al gobernador Cuomo, a la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins y el presidente de la Asamblea Carl Heastie, para que aprueben lo que ellos han denominado el “Control Universal de Rentas”. Este ambicioso proyecto, –– impulsado en gran parte por la coalición Housing Justice For All y un grupo selecto de legisladores progresistas–– propone 9 proyectos de ley que buscan transformar las leyes de alquiler del estado.

En West New York gana las elecciones municipales Gabriel Rodríguez y en North Bergen, Nicholas Sacco

Gabriel Rodríguez ha derrocado al alcalde de West New York Felix Roque quién se postulaba para un tercer mandato. La contienda electoral estuvo marcada por un intercambio de fuertes acusaciones entre los candidatos, sin embargo, parece aún no acabar. En West New York, Félix Roque no aceptó la derrota y anunció que llevará los resultados hasta una corte por presunto fraude.