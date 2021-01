"Le abrieron el cráneo completamente": familia hispana cuenta cómo su hija logró tener un nuevo rostro

Taína confesó que "por lo complicada que era [la cirugía] sí tuve momentos de duda, pero sabía que me daría una mejor calidad de vida. No tenía que precuparme de perder mi visión o mis dientes".

"Si tu quieres no tienes que hacer esta operación. Tú eres bella, siempre serás bella -explica Rosa que le dijo a su hija-. Ella me contestó 'Si yo no me opero, voy estar arrepentida para el resto de mi vida'".