La DEA y el FBI se suman a la búsqueda de hondureña desaparecida bajo misteriosas circunstancias

Múltiples agencias, incluyendo la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) , indagan acerca de la sospechosa desaparición de una mujer de origen hondureño que fue vista por última vez hace once días. Su auto fue encontrado en un parqueo de Newburgh, en Orange County, mientras que ella fue por última vez vista cerca de 20 millas de allí, en New Windsor.

Noticias Univision 41 se dirigió a la casa de los padres de Jéssica, en Newburgh, donde ella vivía. "Yo quisiera que a mi hija no le haya pasado nada malo. Pero tanto tiempo ya me está preocupando mucho, porque ella no es de estar tanto tiempo fuera, ella no es así", dice con lágrimas en los ojos Isabel López, madre de la mujer desaparecida.