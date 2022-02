La invasión de Rusia a Ucrania: cómo afectará a los neoyorquinos

Estados Unidos importa relativamente poco directamente de Rusia, sin embargo esto no elimina el efecto negativo en la economía pues, según the New York Times: “ una escasez de productos básicos provocada por un conflicto podría tener efectos colaterales que, al menos temporalmente, hagan subir los precios de las materias primas y los productos terminados”. La noticia no podría llegar en peor momento, pues los neoyorquinos (y gran parte del mundo), está experimentando una rápida inflación, debido a la pandemia.