Ciudadanos e inmigrantes con green card casados con indocumentados recibirán cheque de estímulo económico

"Reconocemos que para muchas personas este alivio no es nada de estímulo para la economía, sino para sobrevivir, y son pagos para mantenerse en sus casas, para mantener sus techos y comida", señala Alana Cantillo, vicepresidente de campaña de New York Immigration Coalition.

"Lo que no vimos fue ayuda estatal, y aquí en Nueva York hemos visto que cuando el gobierno federal dice 'No' los inmigrantes no pueden tener acceso a ciertos recursos que aquí se han hecho disponible. Tenemos la esperanza de que habrá otro alivio para incluir más familias. Sabemos que muchos de los negocios son de inmigrantes, entonces los fondos no solo deben llegar a las casas, sino a sus negocios", manifiesta Cantillo.