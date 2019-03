Inclusivo y diverso: así podría definirse al Festival de Cine de Inwood

Inclusivo, diverso y con el concepto de que la calidad fotográfica de la película no es tan importante como la narración misma de la historia, el Festival de Cine de Inwood busca mostrar y celebrar el vecindario y las comunidades adyacentes a través de las imágenes en movimiento.

Sin límite de tiempo, cualquier tema para los residentes de Inwood es bienvenido, y para aquellos que no vivan allí, Inwood y las áreas cercanas como tópico es el único requerimiento para poder realizar películas.

El certamen se celebra entre el viernes 15 de marzo y el sábado 16, y mostrará en total 33 cortometrajes y largometrajes en ocho proyecciones, además de dos seminarios especiales: Scoring for Cinema (Banda sonora para el cine) y Writing for Film and TV (Escribiendo para Cine y Televisión).