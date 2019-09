ICE captura a más de 80 indocumentados en operación de cinco días en Nueva York

Los antecedentes penales de las personas arrestadas son los siguientes: - Actuar en una manera perjudicial para un niño. - DWI agravado. - Operación no autorizada de un vehículo motorizado. - Asalto. - Desacato criminal. - Obstrucción criminal de la respiración o circulación. - Posesión criminal de una sustancia controlada. - Posesión criminal de un arma o arma de fuego. - Acto sexual criminal. - Hurto mayor, acoso, secuestro, hurto menor, posesión de desempeño sexual de un niño. - Obscenidad pública, violación, abuso sexual, curso sexual de conducta sexual contra un niño.

Por otra parte, aquellos arrestados que no están siendo procesados federalmente, están detenidos bajo la custodia de ICE, y "serán procesados administrativamente para su remoción de los Estados Unidos".

En el comunicado de prensa, ICE alega: "Cualquier jurisdicción local que piense que negarse a cooperar con el ICE resultará en una disminución en la aplicación de la ley de inmigración local es un error. Las jurisdicciones locales que deciden no cooperar con el ICE probablemente verán un aumento en la actividad de aplicación de la ley del ICE, ya que en las jurisdicciones que no cooperan con ICE, la agencia no tiene otra opción que realizar más operaciones de arresto en general".