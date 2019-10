Hispana convierte corredor de edificio de NYCHA en un espacio para la diversión en Halloween

Los edificios de NYCHA son conocidos más por sus cuentos de terror que por sus amenidades. Pero en uno de estos complejos en East New York, en Brooklyn, una hispana lleva décadas convirtiendo un pasillo de su edificio en un espacio para la diversión en la Noche de Brujas.

"Estos son mi ex novios...", dice Elizabeth Figueroa refiriéndose a las calaveras de Halloween. La líder comunitaria del complejo cuenta que dedica cerca de 50 horas a la decoración, una actividad que llevaba décadas realizando y que empezó cuando sus hijos eran pequeños.

"Nada más porque nosotros no tenemos una casa no quiere decir que no podemos hacer algo lindo así", señala.