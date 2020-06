¿Has sido amenazado con el desalojo? Conoce tus derechos como inquilino

NUEVA YORK, Nueva York. –– Con el fin de la moratoria impuesta por el gobernador Andrew Cuomo , muchos inquilinos están inseguros sobre su futuro, al no poder pagar el alquiler de su vivienda en medio de la crisis económica desatada por el coronavirus.

Tal es el caso de un residente de Brooklyn, que pidió ayuda al 41 A Tu Lado , al ser amenazado con el desalojo si no pagaba su renta.

“[Mi casero] me exige que yo le pague la renta sea como sea que yo solucione porque ahorita están ayudando con el cheque de los mil doscientos dólares, pero yo le digo es que yo no recibo esa ayuda ećonomica,” dice Miranda.

Miranda dice que no esl dueño de la vivienda que lo está amenazando con desalojo, si no la persona que le sub-alquiló el lugar. Dice que nunca le mostró un contrato.

“No me ha enseñando ningún documento o me ha entregado ningún recibo,” dice Miranda.

Además, Miranda dice que el dueño no sabe que vive en el lugar y que ni siquiera lo conoce.

De acuerdo con Ivan Contreras, un activista comunitario de la organización Woodside on the Move, experto en los derechos de los inquilinos, este tipo de arreglos personales de pasar un apartamento a otra familia no es solo común pero un riesgo para los involucrados.