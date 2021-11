Habla la madre latina a quien hirieron de bala mientras empujaba el coche de su bebé en El Bronx

“Yo podría haber muerto. Podría haber asesinado a mi hija”, dijo Guzmán a The New York Post, mientras relataba que venía de comprar unos pañales de una tienda en ese barrio de Marble Hills, cuando escuchó el silbido de la bala que llegó a su pierna. Dice que al principio no sintió dolor, y que l o primero que hizo fue revisar el carruaje donde estaba su bebé, para asegurarse que estaba bien.