Frank James, el sospechoso del tiroteo en el subway, habría llamado a Crime Stoppers para que lo atraparan

Después de esa conferencia, CNN y The New York Post reportaron que fue el mismo Frank James quien hizo esa llamada. Y una fuente policial le aseguró al diario que les entró una llamada a Crime Stoppers, en donde un sujeto les dijo: ‘¿Sabes? Creo que me estás buscando. Estoy viendo mi foto en todas las noticias y estaré cerca de este McDonald's”.