Estas son las escuelas de NYC donde se han confirmado casos de coronavirus: 56 en total

NUEVA YORK. –– A una semana de iniciar las clases presenciales en la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación publicó este martes una lista completa de las escuelas donde se han confirmado casos de coronavirus.

La lista contiene casos desde el 8 de septiembre, fecha en que el personal de educación regresó a las escuelas, hasta el 14 de septiembre.

En total son 56 escuelas con casos confirmados, de las cuales sólo un edificio ha sido cerrado. El Departamento dice que se han tomado las acciones debidas en estos sitios.

Las escuelas son:

1. 02M158 P.S. 158 Bayard Taylor

2. 02M267 East Side Elementary School, PS 267

3. 02M545 High School for Dual Language and Asian Studies

4. 04M372 Esperanza Preparatory Academy

5. 05M161 P.S. 161 Pedro Albizu Campos

6. 06M278 Paula Hedbavny School

7. 07X154 P.S. 154 Jonathan D. Hyatt

8. 08X130 P.S. 130 Abram Stevens Hewitt

9. 08X530 Longwood Preparatory Academy

10. 09X070 P.S. 070 Max Shoenfeld

11. 10X056 P.S. 056 Norwood Heights

12. 12X214 P.S. 214

13. 12X536 P.S. 536

14. 13K011 P.S. 011 Purvis J. Behan

15. 14K478 The High School for Enterprise, Business and Technology

16. 15K001 P.S. 001 The Bergen

17. 15K088 J.H.S. 088 Peter Rouget

18. 16K267 M.S. 267 Math, Science & Technology

19. 16K243 P.S. 243 The Weeksville School

20. 17K161 P.S. 161 The Crown

21. 19K214 P.S. Michael Friedsam

22. 19K149 P.S. 149 Danny Kaye

23. 19K618 Academy of Innovative Technology

24. 19K662 Liberty Avenue Middle School

25. 21K177 P.S. 177 The Marlboro

26. 21K228 I.S. 228 David A. Boody

27. 22K139 P.S. 139 Alexine A. Fenty

28. 22K361 P.S. 361 East Flatbush Early Childhood School

29. 27Q197 P.S. 197 The Ocean School

30. 28Q055 P.S. 055 The Maure Magnet School of Communication Arts, Technology and Multimedia

31. 28Q349 P.S. 349 The Queens School for Leadership and Excellence

32. 30Q084 PS 84 Steinway

33. 21K281 I.S. 281 Joseph B. Cavallaro

34. 21K097 P.S. 97 The Highlawn

35. 22K514 Frederick Douglass Academy VII HS

36. 26Q430 Francis Lewis High School

37. 27Q090 P.S. 090 Horace Mann

38. 30Q230 I.S. 230

39. 30Q111 P.S. 111 Jacob Blackwell

40. 31R078 P.S. 78

41. 31R058 Space Shuttle Columbia School

42. 31R440 New Dorp High School

43. 31R455 Tottenville HS

44. 31R062 The Kathleen Grimm School for Leadership and Sustainability

45. 31R013 P.S. 13 ML Lindemeyer

46. 32K377 P.S. 377 Alejandrina B. De Gautier

47. 32K549 The Brooklyn School for Social Justice

48. 75X811 The Academy for Career and Living Skill

49. 75x010 75x010@817

50. 75Q075 75Q@276 Robert E. Peary School

51. 75X186 P186X Walter J. Damrosch School

52. 79X695 Passages Academy Bronx

53. XALZ Mid-Bronx CCRP Early Childhood Center, Inc.

54. XAVS Bedrock Preschool (NYCEEC)

55. KCFA SCO Family of Services

56. 75Q009 P.S. 009 Walter Reed School

Por su parte, el alcalde Bill de Blasio reiteró hoy que las clases presenciales comenzarán sin falla el próximo lunes 21 de septiembre. Aclaró que son la ciudad y el Departamento de Educacion los encargados de la seguridad del distrito escolar, aludiendo a las quejas del sindicato de maestros que ha dicho que la ciudad ha violado el acuerdo con el retraso de las pruebas del virus y con el manejo del rastreo de los casos.