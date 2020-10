¿Está relacionada la reforma de fianzas con el aumento de crimen en Nueva York?

Líderes comunitarios dicen que el incremento de actos violentos en la ciudad no tiene que ver con la medida que permite a las personas permanecer en libertad mientras esperan su juicio y que no sean encarceladas en prisiones hacinadas, tal y como han sugerido las autoridades. Ellos aseguran que la policía ha dado publicidad a casos aislados con el fin de criminalizar a quienes no pueden pagar una fianza.