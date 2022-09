Ana Sophia Mifsud: la ecóloga hispana que lucha por salvar el mundo desde NYC

“No es fácil”, dice desde su hogar en NYC. “Me toca reunirme con políticos y grandes desarrolladores para convencerlos de lo importante que es la transición energética, pero por el hecho de ser mujer, y tan joven, he tenido que combatir muchos prejuicios y nociones preconcebidas. A veces me miran como preguntando, ¿en serio, tú me vas a decir a mí qué hacer?”.