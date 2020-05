Trump vuelve a elogiar al gobernador demócrata de Nueva Jersey

El gobernador de Nueva Jersey no solo ha logrado que el presidente de Estados Unidos hable bien de él, también ha sido de los pocos demócratas que encabezan los estados que ha obtenido el número de respiradores artificiales que ha solicitado y no ha tenido que devolver miles de millones de dólares en ayuda federal , solo días después que Trump asegurara que sería injusto para los republicanos si el Congreso aprueba los "rescates" de coronavirus, porque los estados que se beneficiarían de esa financiación están a cargo de los demócratas .

"Es un gran lugar y un gran estado. Y tienen un hombre maravilloso que lo dirige, que lo maneja con corazón y cerebro, y que ha hecho un trabajo excelente. Estamos juntos. Estamos trabajando de cerca . Creo que nosotros, alguien dijo que quizás le conseguimos más respiradores que cualquier otro estado, lo que también me sorprendió", dijo Trump desde la Casa Blanca .

Sin embargo, cuando Trump busca ser especial, no se limita solo a elogiar una vez. Este 15 de mayo, Bill Spadea, periodista de la radio local NJ 101.5, y quien suele criticar la gestión de Murphy a diario, tuvo una llamada de 10 minutos con el presidente de Estados Unidos y con Bill Spadea, ex andidato republicano al Congreso, en donde, para sorpresa de los oyentes y la misma mesa de trabajo, Trump calificó al demócrata, nuevamente, de "buen gobernador" .

"Él está trabajando muy duro, diré. Él es muy liberal", dijo el presidente según Politico . "Y tú no estás allí y yo no estoy allí, pero lo está intentando. Lo está intentando muy duro" .

Por su parte, quien también critica diariamente a Murphy, no cuestionó los elogios del presidente al gobernador: "Estoy contigo al 100 por ciento", dijo Spadea a Trump poco antes de que terminara la conversación.

Sí hay ayuda federal para el demócrata de NJ

Un día después de advertir que Nueva Jersey se enfrentaba a un "desastre fiscal" debido a la pandemia de coronavirus, el gobernador Phil Murphy anunció que el estado no tendrá que devolver $2.4 mil millones en ayuda federal después de que la administración del presidente Donald Trump relajó sus restricciones .

Murphy aclaró que no recibió toda la flexibilidad que deseaba, pero obtuvo suficiente para que ya no enfrentara la posibilidad de tener que devolver parte del dinero porque no podía usarlo. El estado originalmente recibió $ 1.8 mil millones, pero ganó otros $ 600 millones en asistencia federal bajo la fórmula de asignación, lo que hace un total de $ 2.4 mil millones.