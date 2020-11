Republicana Nicole Malliotakis declara la victoria en un escaño clave del Congreso, pero su rival no cede

Sin embargo, el congresista demócrata no ha cedido la contienda.

"Llegamos esta noche diciendo que tal vez no conozcamos a un ganador al final de esta noche, y eso sigue siendo así", dijo Rose. "En este momento hay más de 40,000 boletas de ausentes que fueron devueltas, con potencialmente 10,000 más en el correo", agregó.

"Sé que mi oponente se unirá a mí para asegurar que la Junta Electoral debe llevar a cabo un proceso justo y transparente que demuestre la fuerza de nuestra democracia, no la socave", añadió.

Malliotakis se postuló bajo una plataforma de “ley y orden”, haciendo eco a los comentarios del presidente Donald Trump y acusando a Rose de no mostrar suficiente apoyo al departamento de policías. Incluso, la asambleísta contaba con el apoyo del síndicato de policías de Nueva York.

Malliotakis es nacida en Staten Island. Fue elegido por primera vez a la asamblea estatal en 2010 para representar a East New York y New Lots. Ha fungido como asambleísta en el Distrito 64 desde el 2012, un distrito que abarca partes de Staten Island y Bay Ridge. Malliotakis se postuló contra el alcalde Bill de Blasio en la contienda por la alcaldía en 2017, pero no logró alcanzar la mayoría de votos.