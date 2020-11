Nueva Jersey aprueba la legalización de la marihuana recreativa, AP proyecta

NUEVA JERSEY. –– En un momento histórico para el Estado Jardín, Nueva Jersey ha votado a favor de la legalización de la marihuana, según ha informado la Associated Press.

El gobernador Phil Murphy había apoyado la medida durante años, pero no había contado con el apoyo en el Senado para que sea aprobada. Debido a esto, los legisladores optaron por poner el tema ante el pueblo.

Grupos como la ACLU, NAACP, Médicos por la Regulación del Cannabis, Demócratas Progresistas de Nueva Jersey, BlueWave New Jersey y Action Together New Jersey también apoyaron públicamente la legalización.