Nueva Jersey aprueba la legalización de la marihuana recreativa

NUEVA JERSEY. –– En un momento histórico para el Estado Jardín, Nueva Jersey ha votado a favor de la legalización de la marihuana, según ha informado la Associated Press.

La enmieda a la constitución de Nueva Jersey fue aprobada con 66.9% votos a favor contra 33.1% en oposición, según las cifras reportadas por el New York Times . Dicha medida legaliza la posesión y el uso de marihuana para las personas mayores de 21 años. Además, legaliza el cultivo, el procesamiento y la venta de marihuana al por menor. La medida entraría en vigor el 1 de enero de 2021.

El gobernador Phil Murphy había apoyado la medida durante años, pero no había contado con el apoyo en el Senado para que sea aprobada. Debido a esto, los legisladores optaron por poner el tema ante el pueblo.

Grupos como la ACLU, NAACP, Médicos por la Regulación del Cannabis, Demócratas Progresistas de Nueva Jersey, BlueWave New Jersey y Action Together New Jersey también apoyaron públicamente la legalización.