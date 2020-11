Max Rose acepta derrota ante la asambleísta Nicole Malliotakis en la contienda por el congreso de Staten Island

Malliotakis tenía una ventaja de 16 puntos sobre Rose después del día de las elecciones, con más de la mitad de los votos a su favor. Por su parte, Rose obtuvo sólo el 42 por ciento, con un 98 por ciento contado de los distritos electorales, pero se rehusó a aceptar la derrota hasta no ser contados todos los votos.

Malliotakis, de ascendencia cubana y griega, se postuló bajo una plataforma de “ley y orden”, haciendo eco a los comentarios del presidente Donald Trump y acusando a Rose de no mostrar suficiente apoyo al departamento de policías. Incluso, la asambleísta contaba con el apoyo del sindicato de policías de Nueva York.

La republicana es nacida en Staten Island. Fue elegida por primera vez en la asamblea estatal en 2010 para representar a East New York y New Lots. Ha fungido como asambleísta en el Distrito 64 desde el 2012, un distrito que abarca partes de Staten Island y Bay Ridge. Malliotakis se postuló contra el alcalde Bill de Blasio en la contienda por la alcaldía en 2017, pero no logró alcanzar la mayoría de votos.