Estos son los candidatos que compiten por ser la voz de Connecticut en la Cámara de Representantes

Distrito #1

Distrito #2

Parte oriental del estado (incluye los condados de New London, Tolland, Windham,Hartford, Middlesex y New Haven)

Distrito #3

📍 Centro-sur del estado a lo largo del Long Island Sound (incluye los condados de Fairfield, Middlesex y New Haven)

Distrito #4



📍Bridgeport, Darien, Easton, Fairfield, Greenwich, Monroe, New Canaan, Norwalk, Oxford, Redding, Ridgefield, part of Shelton, Stamford, Trumbull, Weston, Westport and Wilton