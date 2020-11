“Es una obligación de todo el mundo”: votantes de Nueva Jersey ejercen su derecho en las urnas

NUEVA JERSEY. –– Los votantes de Nueva Jersey no llegaron en masas este martes, pero fue porque por la pandemia el estado decidió que esta fuera una elección principalmente por correo. Juzgando por la cantidad de personas que ya han votado, parecería que la estrategia funcionó.

“Prefiero venir en persona y no por correo porque no me da confianza el sistema que tiene”, dijo otro.