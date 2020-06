Cuomo aclara que "nunca se disculpó" con la policía de Nueva York por decir que "no hicieron su trabajo"

El gobernador Andrew Cuomo aclaró durante una entrevista que nunca se disculpó con el Departamento de Policía de Nueva York por decir que "no hicieron su trabajo" en medio de las manifestaciones en protesta por la muerte de George Floyd .

Sus declaraciones se producen luego que el jefe de policía de Nueva York, Terrance Monahan, dijo al programa "Today" de NBC News que la oficina del gobernador lo llamó a él y al comisionado Dermot Shea para disculparse y decir que Cuomo "no tenía la intención de humillar a los oficiales de policía" .

En una entrevista de radio con WAMC , Cuomo negó haberles pedido disculpas porque sus comentarios estaban dirigidos específicamente a la gerencia, no a los propios oficiales.

“ Nunca me disculpé ... nunca dije que los policías fueran los culpables. He estado muy cerca de la policía de Nueva York desde el primer día, dije que es la administración, quien es responsable del despliegue y las órdenes que le dan a la policía ", dijo. "Nunca es la policía. Nunca me disculpé porque dije algo sobre los oficiales además de que son los mejores encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos".