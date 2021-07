"Dios me dio las fuerzas": hispana que rescató a su hijo de 5 años en intento de secuestro en Queens

Una madre hispana no lo pensó dos veces para saltar a los brazos de un hombre que intentó arrebatarle a su hijo de 5 años en Queens. El sospechoso, que ha sido arrestado por la policía, logró meter al pequeño a un auto, donde había otro sujeto. Pero la mujer no paró hasta rescatar a su hijo por la ventana del vehículo. Ella aún no puede creer lo que pasó.