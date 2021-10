Disciplinan a policías que fueron filmados sin llevar mascarillas en el subway

"Me preocupó ese video", dijo de Blasio. "No me gustó nada lo que vi. No lo vi todo, excepto el clip en el momento en el que sacan a la persona, pero vi que los agentes no llevaban sus mascarillas en el subway. Eso es evidente, es inaceptable. Hemos dado esta instrucción mil veces y si vas a estar en las fuerzas del orden, tienes que participar en el cumplimiento de la ley".