Denuncian que algunos indocumentados son rechazados al solicitar la licencia de conducir en Nueva Jersey

Pero, para algunos residentes, ha sido más bien una decepción. Varias personas que fueron a solicitar la licencia de conducir por primera vez este fin de semana reportaron que fueron rechazados al no contar con los documentos necesarios, según reportó NJ Advance Media .

Make The Road New Jersey, un grupo de defensa de los latinos en Elizabeth, dijo a Noticias Univision 41 que recibieron más de 50 llamadas de inmigrantes quejándose de haber sido rechazados supuestamente por no tener los 6 puntos que se necesitan de identificación.