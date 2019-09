Defensa de Marlin Martínez, condenada por ocultar el cadáver de Emely Peguero, pide a juez determinar legalidad del arresto

El hábeas corpus es un procedimiento jurídico mediante el cual el acusado comparece ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto. La defensa de Marlin Martínez advirtió al procurador de la Corte de Apelaciones y fiscales en el caso, pero al no recibir una respuesta positiva con respecto a la liberación de la acusada, procedieron a presentar el recurso.

"Presentamos un recurso de hábeas corpus (...) para que los jueces decidan si es arbitraria o no la prisión de Marlin Martínez", señaló Hidalgo, y añadió: "El hábeas corpus es rápido, me imagino que en un plazo de 48 horas la jueza decidirá sobre la admisibilidad o no del recurso".