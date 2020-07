Cuomo choca al mismo tiempo con AOC y con Trump por temas de la pandemia

Durante su conferencia diaria, Cuomo cuestionó que el presidente Trump dé un manejo político a la pandemia y no ataque la crisis de salud pública con criterio científico.

Cuomo reaccionó a un tuit que compartió Trump la mañana de lunes del ex presentador de juegos Chuck Woolery que afirmaba que "todos están mintiendo" sobre el coronavirus, incluidos los Centros para el Control de Enfermedades, los demócratas y los médicos porque se trata de “elecciones” y “evitar que la economía regrese”.

“Nueva York no hizo nada malo, fue el gobierno federal que causó el problema y no tuvieron nada que ver con la solución”, dijo Coumo.

Coumo dijo también que el argumentó de Ocasio-Cortez no es sólido porque ha firmado órdenes ejecutivas y legislación, específicamente la Ley de Puerto Seguro para Inquilinos, asegurando que los neoyorquinos no puedan ser expulsados de sus hogares por no poder pagar el alquiler durante la pandemia. .