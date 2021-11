Cuidado con las estafas navideñas, muchas de ellas llegan a tu teléfono o redes sociales

5. Tarjetas de regalo gratis. Nada trae tanta alegría como la palabra 'GRATIS'. Se sabe que los estafadores se aprovechan de esta debilidad enviando correos electrónicos masivos de phishing solicitando información personal para recibir tarjetas de regalo gratuitas. En algunos de estos correos electrónicos, los estafadores se hacen pasar por empresas legítimas como Starbucks y prometen tarjetas de regalo navideñas. También pueden usar anuncios emergentes o enviar mensajes de texto con enlaces que dicen que fue seleccionado al azar como el ganador de un premio. Si recibes un correo electrónico no solicitado con ofertas de tarjetas de regalo, no lo abras. Márcalo como Spam o Junk. Y si abres el correo electrónico, no hagas clic en ningún enlace.