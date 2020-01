Cuatro personas 'bajo investigación' por coronavirus en el estado de Nueva York

En el mismo sentido, los CDC recomiendan a las personas que han viajado recientemente a Wuhan y se sienten enfermos con fiebre, tos o dificultad para respirar:

- Buscar atención médica de inmediato. Antes de ir al consultorio del médico o a la sala de emergencias, llame con anticipación y cuénteles sobre el viaje reciente y los síntomas.

- Evitar el contacto con otras personas.

- No viajar cuando esté enfermo.

- Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con la manga (no las manos) al toser o estornudar.

- Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

- Hasta la fecha, ningún pasajero que llegue de Wuhan o de vuelos de conexión en el JFK ha necesitado una evaluación médica. Sin embargo, la ciudad de Nueva York está totalmente preparada para transportar a las personas que muestren síntomas o que reciban diagnósticos positivos, según sea necesario.