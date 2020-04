Coronavirus: trabajadores agrícolas en Nueva York denuncian que tanto ellos como los alimentos están en riesgo

El cultivo de alimentos es uno de los trabajos considerados esenciales que continúan desarrollándose en el estado de Nueva York. Sin embargo, algunas empleados agrícolas del condado de Rochester dijeron a Noticias Univision 41 que son olvidados y que no cuentan con las protecciones para prevenir el coronavirus , del que algunos de ellos ya han muerto. Señalan que los alimentos que manipulan podrían contaminarse.

"Una persona de un rancho en esta área murió y no había fondos para cremar el cuerpo, y a los demás infectados los desalojaron y quedaron sin trabajo. No es posible que la gente que pone la comida en la mesa no sea valorada", subraya Mia Bocanegra, miembro del grupo Mujeres Divinas.