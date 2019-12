Cientos de vuelos retrasados en aeropuertos del área mientras tormenta de nieve avanza

"Perdí mi vuelo ahorita mismo. había una gran línea, tú sabes, y está mal acá, demasiado mal. Yo llegué a tiempo, pero había una gran línea, me dejó el avión", cuenta Jaime Pineda.

"Desde las 5 AM estoy controlando los emails, porque a lo mejor no sale, pero Dios quiera que no pase nada y lleguemos al Ecuador sin ninguna novedad", señala Glenda Mariana Vázquez.