‘Ciclón bomba’ azota el noreste de Estados Unidos. Nueva Jersey reporta 15 pulgadas de nieve

En conferencia de prensa, esta mañana la gobernadora Kathy Hochul pidió a los neoyorquinos que no salgan de sus casas debido a que la tormenta aún no ha terminado. “No caigan en la tentación de salir”, dijo a la vez que aclaró que las malas condiciones climatológicas seguirán por lo menos hasta las 6 p.m., y que no se dejen engañar por “ pequeños espacios” de calma aparente.