Cerca del 40 por ciento de los hospitalizados por coronavirus tienen entre 20 y 45 años, informa el CDC

La doctora Belinda Velázquez, especialista en enfermedades infecciosas, explica: "Hasta ahora la mortalidad más grande es en pacientes que están inmunocomprometidos y en los pacientes adultos, pero ahora mismo tenemos una población admitida en los hospitales de gente joven, que realmente ha sido algo nuevo. Esto es importante para crear conciencia sobre que por ser joven no vas a contagiarte".

Según el estudio, los menores de 18 años reaccionan 'moderadamente' al virus y tienden a no requerir hospitalización, pero no especificó si esos pacientes tenían o no otras condiciones médicas.