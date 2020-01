Buscan reducir suspensiones y mejorar disciplina para estudiantes en escuelas de NYC

El proyecto de ley, ––denominado “Soluciones, no suspensiones”–– busca prohibir que estudiantes de kinder a tercero de primaria sean expulsados, así como limitar las suspensiones escolares de 180 días a un máximo de 20 días.

Asimismo, una suspensión en la escuela secundaria duplica la probabilidad de que un estudiante abandone la escuela, y los estudiantes que no se gradúan de la escuela secundaria tienen casi ocho veces más probabilidades de ir a prisión, de acuerdo a cifras proveídas por la organización activista Make The Road New York.