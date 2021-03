Biden dice que Cuomo debería renunciar si se comprueban las acusaciones en su contra

"Se acercó a mí y me abrazó muy fuerte, demasiado tiempo, y se excitó", dijo. "Y me sentí extremadamente incómoda y realmente conmocionada por ello".

“Si él mintió, él mismo se está haciendo el daño, el crédito que le dieron desaparece, entonces se ve como una persona que mintió, en el mismo modo que subió baja la estima por parte del pueblo, si las elecciones fueran ahora él no podría reelegirse”, dijo Jaime Estades , analista político.

Al respecto una encuesta de Sienna college revela que más de la mitad de los encuestados no votarían para reelegir a Cuomo, pero el 50% pide que no renuncie. Analistas políticos añadieron que no ven posibilidad de que Cuomo dimita antes de concluir las investigaciones en su contra pese al llamado a renuncia que le hacen líderes políticos de su propio partido.