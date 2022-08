Qué tan lentos son los autobuses en la ciudad de Nueva York

1.Manhattan: M102 corre a 4.6 MPH desde Harlem al East Village.

2. Manhattan: M103 corre a 4.6 MPH desde East Harlem a City Hall.

3. Manhattan: M4 corre a 4.8 MPH desde los Cloisters a la calle 32.

4. Manhattan: M100 corre a 4.8 MPH desde Inwood a East Harlem.

5. Bronx: Bx19 corre a 4.8 MPH desde el Jardín Botánico de NY a River Bank Park.

6. Manhattan/Bronx: Bx35 corre a 4.9 MPH desde el puente George Washington a West Farms Road.

7. Manhattan/Bronx: Bx11corre a 5.0 MPH desde el puente George Washington a Parkchester.

8. Brooklyn: B35 corre a 5.1 MPH desde Brownsville a Sunset Park.

9. Brooklyn/Queens: B54 corre a 5.1MPH desde Downtown Brooklyn a Ridgewood.

10. Manhattan: M15 corre a 5.1 MPH desde East Harlem a South Ferry.

11. Bronx: Bx2 corre a 5.1 MPH desde Kingsbridge Heights a Mott Haven.

12. Manhattan: M101 corre a 5.2 MPH desde East Village a Harlem.

13. Brooklyn: B12 corre a 5.2 MPH desde Lefferts Gardens a East New York.

14. Bronx: Bx4 corre a 5.2 MPH desde Westchester Square a The Hub, tercera avenida.

15. Bronx: Bx15 corre a 5.3 MPH desde Fordham Plaza a The Hub calle 149.