Año Viejo y Año Nuevo: ¿Qué está cerrado y qué está abierto en NYC y NJ?

Acme (de 7 a.m. a 8 p.m.)

Aldi (de 9 a.m 7 p.m.)

BJ's Wholesale Club (de 9 a.m. a 7 p. m.)

Costco (9 a.m. a 6 p.m.)

Foodtown (varía según la tienda)

Lidl (de 8 a.m. a 7 p.m.)

Sam's Club (de 10 a.m. a 6 p. m.)

ShopRite (varía según la tienda)

Stop & Shop (horario regular)

Target (8 a.m. a 9 p.m.)

Trader Joe's (de 8 a.m. a 6 p.m.)

Walmart (horario regular)

Wegmans (de 6 a.m. a 8 p.m.)