Amy Cooper, la "Karen del Central Park", entabla demanda a ex trabajo tras haberla despedido

A última hora del martes, Cooper presentó una demanda en un tribunal federal de Manhattan contra su ex empleador, la firma de inversiones Franklin Templeton, bajo el argumento de que fue despedida al día siguiente del incidente sin una investigación, y que fue falsamente retratada como racista en un tuit que anunciaba su despido, según Bloomberg .

Cómo ocurrieron los hechos

La mujer estaba caminando con su mascota el lunes, cuando Christian Cooper (los apellidos no están relacionados), quien observaba aves en una zona boscosa de Central Park llamada "The Ramble", le pidió a ella que atara al perro, que no tenía su correa puesta, lo que está prohibido en esa área del parque.