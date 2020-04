Algunas de las estafas más comunes en medio de la crisis por coronavirus en las que debes evitar caer

"Cuando yo abrí eso me di cuenta ahí mismo, que era una agencia que no existía y que era un intento obvio de estafar a la comunidad y robarse la información", explica Cruz, y agrega que ha recibido noticias de individuos que andan puerta a puerta haciendo supuestamente pruebas de coronavirus por 500 dólares.

Cruz comunica: "No deje que el miedo nos haga ciegos ante cosas tan obvias. Los pillos se están aprovechando de nuestra gente".

La televidente Miguelina, cuenta que en una ocasión le estaban ofreciendo sandwiches gratis. "Yo sé que eso lo hace la gente aprovechándose de la situación", subraya. También Isabel, otra seguidora de Noticias Univision 41, recuerda: "Cuando me dijeron que marcara el número 1 yo enseguida colgué porque me acordé de usted (dirigiéndose a Berenice Garner del 41 A tu lado), porque usted dice que no debemos coger llamadas".