Protéjase de estafas que prometen curas “milagrosas” contra el coronavirus

Tomar tés, usar aceites esenciales e ingerir plata coloidal (que se comercializa como un suplemento dietético) no lo van a proteger contra el coronavirus , Las empresas que le ofrecen este tipo de remedios se están aprovechando de su temor por la pandemia para hacerlo gastar dinero en vano.

Las cartas de advertencia fueron enviadas a las compañias Vital Silver, Quinessence Aromatherapy Ltd., N-ergetics, GuruNanda, LLC, Vivify Holistic Clinic, Herbal Amy LLC y el show del tele evangelista Jim Bakker por presuntamente vender productos no aprobados que pueden violar la ley federal al hacer afirmaciones engañosas o científicamente no respaldadas sobre su capacidad para tratar el coronavirus.