Alcalde Bill de Blasio anuncia programa de empleo para ex-prisioneros en Nueva York

"Existen muchas personas que están presas en Rikers Island, y que cuando salen no tienen trabajos, la familia no está ahí [para ellos], tienen que ir para un shelter", dijo Julio Medina, fundador de la organización Exudus, que por años se ha dedicado a ayudar a ex-presidiarios a reincorporarse a la sociedad.

Julio Cancel, por ejemplo, sobrevivió de un coma después de saltar del puente George Washington porque la policía lo estaba persiguiendo. "Me pararon en el puente, y yo me tiré -cuenta-. Perdí la vista completa, no podía caminar. Nadie me puso un cañón en la cabeza, yo sabía lo que estaba haciendo: vendiendo droga, robando....".