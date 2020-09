Gobierno de Trump toma acciones para recortar fondos federales por el coronavirus a Nueva York

FEMA está alegando que estos artículos no califican como medidas de protección de emergencia.

Acerca de la medida, el gobernador Andrew Cuomo apuntó: "Al cambiar silenciosamente la política de FEMA para no financiar más el equipo de protección personal o los esfuerzos de desinfección para la MTA y las escuelas, el presidente está diciendo a los trabajadores esenciales que no valora su seguridad o sus sacrificios en los últimos seis meses. No se equivoquen, este es sólo otro intento del Presidente Trump de dañar a Nueva York".