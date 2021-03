Legisladores de Nueva York finalizan acuerdo para la legalización de la marihuana recreativa: lo que debes saber

¿De qué se trata el proyecto de ley?

Cuomo: “esencial” la legalización de la marihuana

El destino de las ganancias de la legalización de la marihuana recreativa, aunque aún no se resuelven, incluirían la financiación de la nueva agencia de gestión del cannabis, además de que hay propuestas que piden que el 40 por ciento se dedique a la ayuda escolar, el 40 por ciento a subvenciones de equidad social y el 20 restante al tratamiento y la educación pública, indicó The New York Post.